Auto belandt in sloot bij ernstig ongeval in Lunteren

Glennis Grace zegt Oranjebal Ede week van tevoren af: ‘Heel erg jammer’

20:15 EDE - Het Oranjebal in Ede moet het vrijdagavond doen zonder de aanwezigheid van zangeres Glennis Grace. De bekende zangeres heeft het optreden een week van tevoren afgezegd voor een optreden in The Voice Kids. ,,Dit is heel erg jammer. Maar ze kan hier nu eenmaal onderuit komen”, zegt Pieter Neels van de organisatie.