Auto belandt op kop bij botsing in Ede, vrouw gewond

Column Klaar voor de start

12:56 Terwijl ik nog lig na te smeulen van bijna twee weken Zuid-Frankrijk en het nog even duurt voor school weer begint, heb ik net mijn eerste les al gegeven. In mijn droom klets ik veel te lang met mijn nieuwe leerlingen en bedenk ik me dat het tijd is voor een kleine energizer. Dan word ik wakker.