Auto belandt tegen vangrail op A30, rijbaan richting Ede weer open

Bijna 1200 huizen gebouwd in 2018 in Ede

20:01 EDE - De gemeente Ede heeft er vorig jaar 1157 nieuwe woningen bij gekregen. Dat is een flinke stijging in vergelijking met 2017, toen de teller bleef steken bij 542. Van de nieuwe huizen valt ongeveer 25 procent in de categorie ‘sociale huur’.