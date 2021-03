Auto botst tegen boom en vliegt in brand; bestuurder komt om het leven

Cel geëist tegen hulpverle­ner uit Ede om relatie met cliënte

19 maart EDE / BENNEKOM - Wegens ontucht is tegen een 36-jarige man uit Ede vrijdag bij de rechtbank in Zutphen 14 maanden cel geëist, waarvan de helft voorwaardelijk. De officier van justitie eiste ook een verbod voor de man om in de zorg te werken. De Edenaar heeft misbruik gemaakt van een vrouw die aan zijn zorg was toevertrouwd.