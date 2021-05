Auto botst tegen boom in Lunteren: inzittende zwaargewond naar ziekenhuis

Laatste Jan Janssen Classic gaat ook dit jaar niet door

30 april WAGENINGEN/ EDE - De laatste editie van de Jan Janssen Classic staat ook dit jaar niet op de toerfietskalender. De toertocht met start en finish in Wageningen trekt jaarlijks ongeveer vijfduizend toerfietsers. Ook de bijhorende Hel van Ede-Wageningen voor mountainbikers is afgelast. De Classico Boretti, ook een grote toertocht, met start en finish in Ede gaat vooralsnog wel door.