Auto met aanhanger belandt op verkeerde rijstrook A12 bij Ede

Met Edese Marathon komt droom Evert Schipper uit: ‘Voor lopers wordt het een geweldige belevenis’

Twee jaar later dan gedacht gaat zaterdag de eerste Edese Marathon van start. Een kleine 200 deelnemers trotseren de ruim 42 kilometer lange route die - en dat is opvallend - deels over onverhard terrein voert. ‘Een wereldrecord zal er niet worden gevestigd, maar voor de lopers is het een belevenis’.

21 september