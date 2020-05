Auto raakt van weg en belandt op de kop in sloot in Lunteren, bestuurder naar ziekenhuis

Het ongeluk gebeurde rond 19.55 uur. Omstanders hebben de bestuurder, via de kofferbak, uit de auto weten te halen. Om dit te bewerkstelligen, moesten ze eerst zes kratten bier uit de auto halen.



Eenmaal bevrijd probeerde de bestuurder te vluchten. De automobilist zou niet gewild hebben dat de hulpdiensten werden gealarmeerd. De brandweer, die als eerste ter plaatse was, heeft de bestuurder uiteindelijk tegen weten te houden.



Na een controle door het ambulancepersoneel is de automobilist meegenomen naar het ziekenhuis. Over de verwondingen is vooralsnog niets bekend. Wel zou er drank in het spel zijn geweest.