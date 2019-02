Auto rijdt dwars door etalage van Ede aan de Kook

Het ongeval gebeurde rond 10.30 uur op de Nieuwe Stationsstraat in Ede. ‘Het betrof geen McDrive, dus er is veel schade’, meldt wijkagent Scholte. Er ligt veel glas op de grond en ook de auto is beschadigd: die is inmiddels weggesleept door een berger.



De schade is aanzienlijk. ,,De auto is door twee openslaande deuren gegaan’’, vertelt eigenaresse Van der Meeren. ,,Ook is de buffettafel kapot en is het kookeiland beschadigd.’’ Cru aan dat laatste: het kookmeubilair is gemaakt door haar vader. ,,Die is 78 jaar’’, vertelt ze. En hij heeft vast tijd om opnieuw iets in elkaar te zetten. ,,Hij is nu ook in de zaak om op te ruimen.’’