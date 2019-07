Auto's botsen frontaal op elkaar door verwarring bij verkeerslichten in Ede

Nieuw hotel aan A12 in Ede met rooftop op 52 meter hoogte

20:21 EDE - Het ontwerp voor het nieuwe EnergyHotel dat ondernemer Gerben Kuipers wil bouwen naast de Pathé-bioscoop aan de snelweg A12 in Ede is 52 meter hoog. Met bovenop een dakterras waarop je over heel Ede kunt uitkijken.