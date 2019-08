Auto's botsen frontaal op elkaar in Lunteren

Politie speurt in Bennekom naar inbraken, inbrekers zijn al gepakt

2 augustus BENNEKOM - Het lijkt de wereld op zijn kop. De volgorde is meestal: er is ergens ingebroken, de politie gaat op onderzoek en houdt in het gunstigste geval snel de daders aan. In Bennekom is het nu andersom. Daar zoekt de politie naar inbraken in plaats van inbrekers. Die zijn namelijk al aangehouden.