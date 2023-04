Autobedrijf in Bennekom waar vuurwapen was gevonden weer open

Als er ergens eieren zijn, dan wel Barneveld.. of toch niet? Schaarste aan eieren raakt zelfs hét kippendorp

Het is hét kippendorp van Nederland, dus als er ergens een overvloed aan eieren moet zijn rond Pasen, dan is het wel in Barneveld. Maar de eierprijzen rijzen de pan uit en daar voelen ze, ook in Barneveld, de gevolgen van.