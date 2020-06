Autokrasser Ede veroordeeld voor vernielingen, maar niet voor bijna-aanrijding

280 auto's beschadigd

Sinds half 2018 tot het oppakken van de verdachte in augustus 2019, zijn er minstens 280 auto’s beschadigd in met name de buurten Rietlanden en Maandereng in Ede, maar ook in Veenendaal.



Aan de eindeloze reeks bekraste auto’s en soms lekgestoken banden en ingegooide ruiten kwam 4 augustus een einde toen de toenmalige Edenaar als verdachte werd opgepakt. De aanklager achtte 50 vernielingen kansrijk om bewezen te kunnen worden in een rechtszaak en vond er 47 bewezen.