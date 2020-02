Automobilist die crashte na achtervolging was op de vlucht voor alcoholcontrole

Milieuacti­vist Vollen­broek mag in Ede uitleg komen geven over uitstoot van biomassa­cen­tra­les

10 februari EDE - Ede gaat milieuactivist Johan Vollenbroek uitnodigen voor een bijeenkomst over de biomassacentrales in Ede. Over die biomassacentrales is veel te doen sinds Vollenbroek in deze krant heeft aangegeven dat ze te veel fijnstof uitstoten.