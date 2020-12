Automobilist gaat ervandoor na ongeluk in Ede: ‘Ze wilden snel de schuld van zich afschuiven’

Restaurant Planken Wambuis gaat dit jaar niet meer open en haalt hard uit: ‘Kerst bestaat dit jaar schijnbaar alleen veilig bij de Efteling en Intratuin’

27 november EDE - Het team van restaurant Planken Wambuis in Ede haalt in een Facebookpost hard uit naar de overheid en de beperkingen die opgelegd zijn voor de horeca. ‘Kerst bestaat dit jaar schijnbaar alleen veilig bij de Efteling en Intratuin, waar er voor de duizenden bezoekers per dag geen gevaar heerst’, schrijft ze in een post.