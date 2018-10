Automobilist gewond door botsing bij verkeerslichten in Lunteren

Doorbij­ters bedwingen loodzware hindernis­sen bij Tuxis Ede’s Best Run

14 oktober Ede - Opgeven was er niet bij zondag tijdens de Tuxis Ede’s Best Run. Een survivalrun met bijna veertig hindernissen. Geen sport voor watjes, maar voor echte doorbijters. Iedereen kon op zijn eigen niveau deelnemen. Zo was er een familie kidsrun en een licht en zwaar parcours voor de recreanten. De echte diehards, de wedstrijdlopers, legden 8,3 kilometer af met 36 loodzware hindernissen om overheen te klimmen, door te kruipen, aan te hangen, aan op te trekken of overheen te slingeren. Rond de 1500 toeschouwers aanschouwden het evenement dat voor de vierde keer in Ede werd gehouden. ,,Sinds vorig jaar hebben we een landelijk klassement”, zegt voorzitter Philip Cozijnsen van de stichting Ede’s Best Run. Er doen rond de 700 deelnemers mee, van Leeuwarden tot Limburg. Cozijnsen is zeer tevreden over het verloop van de run. ,,Het ging beter dan verwacht. De opbouw verliep soepeler dan vorig jaar. Toen legden we de laatste knoop nog vlak voor de start.” De stichting zou graag volgend jaar een officiële wedstrijd voor de jeugdklase toevoegen aan het programma. ,,Dat lijkt me wel een uitdaging om te doen.”