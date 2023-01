Automobilist kruipt onder invloed achter het stuur en veroorzaakt eenzijdig ongeval in Ede

32-jarige Edenaar krijgt vijf maanden cel voor inbraak in woonplaats, hoewel hij ‘was stappen in Arnhem’

Een 32-jarige Edenaar is voor een poging tot inbraak in Ede in 2022 veroordeeld tot vijf maanden onvoorwaardelijk. De afpersingszaak, waarin hij ook verdachte is, wordt door de rechtbank heropend, omdat de advocaat van het slachtoffer niet op de hoogte was van de strafzaak.

19 januari