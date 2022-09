Automobilist laat ree zwaargewond achter na aanrijding, maar verliest iets waarmee de politie hem opspoort

Derde Uitmarkt Ede biedt veel afwisse­ling, maar belangstel­ling valt wat tegen

Leuke dingen doen en gewoon gelukkig zijn. Dat is de boodschap die Lotte Velvet uitdraagt in haar laatste liedje op het podium in het openluchttheater in Ede. Of de Rotterdamse cabaretière, dichteres en songwriter ook zelf gelukkig is, lijkt de vraag. Maximaal vijftien belangstellenden horen haar optreden aan tijdens de derde uitgave van de Uitmarkt Ede.

3 september