Automobilist overleden na ongeval met vrachtwagen in Ede

Het ongeval gebeurde rond 4.25 uur in de nacht van woensdag op donderdag. De auto heeft voor of na de botsing ook een boom geraakt. Op welk moment dat precies gebeurd is, is onduidelijk.



Over de toedracht is nog niks bekend. De politie doet hier onderzoek naar.



Zowel de vrachtwagen als de personenauto raakten zwaar beschadigd. De Wekeromseweg is afgesloten voor verkeer.