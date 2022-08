Automobilist raakt bekneld na schuiver met auto, traumaheli rukt uit

met videoEen automobilist is vrijdagavond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk in Harskamp, even ten noorden van Ede. De auto reed richting Wekerom, raakte rond 22.10 uur door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam in een sloot terecht.