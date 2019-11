Automobilist ramt boom bij Otterlo, bestuurder gewond

Natuur van nabij Binnen­velds moeras wordt vogelpara­dijs

10:03 Het meeste graafwerk in de nieuwe natuur in het Binnenveld is klaar. De droge zomer hielp mee om het werk aan de Binnenlandse Hooilanden snel te klaren en er ontstond een zandbak, waarvan talrijke voorbijgangers zich afvroegen of dat nou natuur moet heten.