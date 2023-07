Automobilist ramt geparkeerde auto die net een nieuwe eigenaar had en rijdt de greppel in

indebuurt.nl Gerry ging van vrijwilli­ger naar directeur-bestuurder van Cultura: 'Van kasteel naar volkspa­leis'

Al ruim dertien jaar is Gerry Poelert directeur-bestuurder van Cultura; het centrum voor kunst en cultuur in Ede. Maar al heel wat jaren langer is Gerry bij Cultura betrokken. Eind jaren ’80, begin jaren ’90, ruimde ze als vrijwilliger boeken op in de bibliotheek.