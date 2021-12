Automobilist rijdt door na aanrijding met scooter in Ede: politie zoekt ‘kleine rode auto met schade’

Politie: toevallige passant vond deel van de buit van overval in Ede op straat en heeft die meegenomen

EDE - De politie is op zoek naar een toevallige passant die waarschijnlijk een deel van de buit heeft meegenomen van een gewapende overval woensdag in Ede. Een gewapende man beroofde toen op klaarlichte dag de Kruidvat in het centrum van Ede van de kassa-inhoud.

