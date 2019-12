Automobilist rijdt door na doodrijden van edelhert op N224 bij Ede

VIDEO Ziekenhuis Gelderse Vallei probeert oudere patiënt uit bed en aan het scharrelen te krijgen

19:05 EDE - Ouderen die in Ziekenhuis Gelderse Vallei belanden en bij wie meer aan de hand is dan alleen bijvoorbeeld een gebroken heup, gaan naar de afdeling ouderenzorg. Die is de afgelopen anderhalf jaar verbouwd en aangepast aan nieuwe inzichten. Want beter worden is meer dan een fractuur die heelt.