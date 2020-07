Automobilist rijdt in Ede moeder met kinderen (2 en 5 jaar) in bakfiets aan en slaat op de vlucht

Weggejaag­de gasten groot illegaal verjaar­dags­feest De Klomp steken politiewa­gen in brand

19 juli DE KLOMP - De politie heeft in De Klomp bij Ede in de nacht van zaterdag op zondag met geweld een terrein leeggeveegd waar zo'n 150 jongeren een illegaal uit de hand gelopen verjaardagsfeest vierden. Bij hun aftocht probeerden jongeren een politiewagen in brand te steken. Niemand is aangehouden.