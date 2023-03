Automobilist rijdt na een nachtdienst tegen een boom in Ede

Vrees voor ontwrich­ten­de kaalslag op Veluwe door opkoop boeren: ‘Straks gaan té veel bedrijven meedoen’

Gelderland maakt zich grote zorgen over de sociale gevolgen van het op grote schaal opkopen van boerenbedrijven rond de Veluwe. Gedeputeerde Peter Drenth (CDA) spreekt zelfs over een scenario als dat van Limburg in de jaren 70, toen tienduizenden mensen werkloos raakten door het sluiten van de mijnen en hele gemeenschappen uit elkaar vielen.