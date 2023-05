Automobilist rijdt onder invloed op A12 en ramt RIMOB

met video Oorlogs­held Marie Scott (96): ‘Banger voor spinnen dan voor de Duitsers’

Ze heeft de eer om op 5 mei om middernacht het bevrijdingsvuur in Wageningen te ontsteken. Marie Scott is de eerste vrouw die dat mag doen, als dank voor haar bijdrage in de strijd tegen de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog. Detail: ,,Ik ben banger voor spinnen dan ik was voor de Duitsers”, aldus Scott.