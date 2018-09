Baas Corendon noemt Lelystad Airport ‘een aanfluiting’

Corendon-topman Steven van der Heijden is niet zonder meer van plan om met zijn airline vanaf Lelystad Airport te gaan vliegen. In een interview met TravMagazine uit hij harde kritiek op de vakantieluchthaven, die in 2020 de deuren moet openen. ,,Een absolute aanfluiting.”

Van der Heijden hekelt vooral de in zijn ogen voorzichtige groeimogelijkheden van de luchthaven. ,,Zelfs áls Lelystad opengaat, en dat is nog maar de vraag, dan is dat in eerste instantie met 4.000 vliegbewegingen per jaar”, zegt Van der Heijden.

,,Dat is 0,8 procent van de capaciteit van Schiphol. Waar hebben we het over? Dat betekent minder dan zes retourvluchten per dag. Als je daar drie vliegtuigen neerzet, vlieg je heel Lelystad vol. Dat is een absolute aanfluiting.”

Overloopluchthaven

Quote Als je daar drie vliegtui­gen neerzet, vlieg je heel Lelystad vol. Steven van der Heijden Lelystad Airport gaat fungeren als overloopluchthaven van Schiphol. Goedkope vakantievluchten verkassen van Schiphol naar Flevoland. De vrijgekomen ruimte op Schiphol wordt vervolgens gevuld met lucratieve intercontinentale vluchten. Dat versterkt de concurrentiepositie van Schiphol.



Om die reden is het een keiharde voorwaarde van de Tweede Kamer dat er vanaf Lelystad Airport alleen airlines mogen vliegen die hun plek op Schiphol opgeven. En daar staan vliegmaatschappijen niet om te springen. Ook Corendon niet. Van der Heijden zegt in TravMagazine pas bereid te zijn op Lelystad te gaan vliegen als Corendon daar op nette voorwaarden zijn slots krijgt.



,,We gaan geen capaciteit op Amsterdam opgeven als anderen dat ook niet hoeven te doen. De huidige verdelingsregel gaat ervan uit dat de KLM Group vanaf Lelystad kan gaan vliegen zonder capaciteit op Schiphol te hoeven opgeven, terwijl wij wel vluchten op Schiphol moeten inleveren. De meeste consumenten hebben nog steeds een voorkeur voor Schiphol, hoewel je een tendens ziet dat een deel het volle Schiphol de rug toekeert en vanuit de regio gaat vliegen.”

Hotel

De kritiek van de Corendon-topman is opmerkelijk. Vorig jaar gaf Corendon in de Stentor nog aan wél vanaf Lelystad te willen vliegen. Ook heeft het bedrijf plannen om een hotel met 157 kamers te bouwen in de omgeving van de vakantieluchthaven.