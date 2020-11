Banket van Mekking nu ook te koop in winkel in Veenendaal: ‘Mooi om deze extreme stap te maken’

Ziekenhuis Gelderse Vallei moet het zelf rooien; het leger helpt niet

31 oktober EDE - Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) in Ede kan de stroom covid-patiënten net aan. Regelmatig is er een stop bij de spoedeisende hulp (SEH), omdat de toestroom van patiënten dan groter is, dan wat het ziekenhuis kan verwerken en opnemen in de kliniek.