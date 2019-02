Barneveld: ‘Bouwzand Vink voor 99 procent prima bruikbaar’

OM: beide ouders verantwoor­de­lijk voor dood baby Jairo

12 februari ARNHEM – De Arnhemse baby Jairo moet veel hebben geleden in zijn korte leven en met name zijn vader was daarvoor verantwoordelijk, aldus de aanklagers bij de rechter in Arnhem vandaag. Ook moeder gaat niet vrijuit, vinden ze. Zij had het jongetje moeten beschermen. ,,Er was een aaneenschakeling aan letsels. Kennelijk was er niemand in zijn omgeving die dit opmerkte of wilde opmerken. Niemand die zorgde dat het ophield.”