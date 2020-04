Bedrijf uit Ede ontwikkelt apparaat dat winkelwagens van onder tot boven ontsmet

interview Zwaar jaar voor Edese verhalen­ver­tel­ler Ed van Seters

24 april EDE - Ed van Seters is nauw betrokken bij tal van activiteiten rond 75 jaar bevrijding in de gemeente Ede. Hij ziet het ene na het andere evenement niet doorgaan. Als laatste ging er deze week een streep door de Airborne Luchtlandingen en Herdenkingen. ,,Het is een zwaar jaar’’, meent Van Seters.