Bedside Singers zingen laatste lied aan sterfbed: ‘Emoties en gevoelens? Daar moet je tegen kunnen’

,,Muziek kan troost en rust geven aan mensen in de laatste periode van hun leven’’, zegt Anjo Jorritsma. ,,Rond de dood voel je waar het op aankomt. Namelijk liefde. Al het onbelangrijke valt weg. Toen mijn ouders stierven, voelde ik zoveel kracht. Ik besefte meer dan ooit: wat hou ik veel van ze.’’ De Wageningse is de kartrekker van de nieuwe zanggroep Bedside Singers in de regio Vallei-Veluwe. Het is de bedoeling dat de groep gaat zingen aan het bed van mensen in hun laatste levensfase. Het initiatief wordt ondersteund vanuit Amerika, waar de organisatie bekend staat als ‘Treshold Choir’. ,,Wereldwijd zijn er al meer dan 200 afdelingen.’’