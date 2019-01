Beertje uit Ede is nu een bekende hond, dankzij Frekkel van de Staatsloterij

Het was haar opa Peter van Dijk, die haar een tijd geleden belde en zei dat zijn kleindochter de tv eens aan moest zetten. Want, zei haar opa, ‘Beertje is op televisie'. De verbazing was bij Slok vervolgens enorm bij het zien van Frekkel. ,,‘Woow', dacht ik, dit is écht net Beertje. Ze zijn allebei ook zo lelijk, maar daardoor juist mooi. Zeker als ik haar haren niet heb gekamd, zien ze er bijna hetzelfde uit.’’



Ze deelde de reclame op Facebook en kreeg gelijk talloze reacties. Sindsdien is Beertje een steeds bekendere hond in Ede. ,,Vrijwel iedereen die reageerde was het met me eens: Beertje is nét Frekkel. Ook van mensen op straat die de reclame hebben gezien, krijg ik het steeds vaker te horen. Als ik van tevoren had geweten dat die reclame met Frekkel er zou komen, had ik haar ook zo genoemd. Ik vrees alleen dat ze nu niet meer naar me gaat luisteren als ik haar naam nog verander.’’