Bekende Bennekommer ‘Boer’ Koekoek krijgt theatervoorstelling in zijn Drentse geboortedorp

Wageningse onderne­mers halen rondweg weer van stal: ‘Minder overlast in de stad bij aanleg’

Gepraat over de bereikbaarheid van Wageningen is er al veel, al een jaartje of vijftien. Gebeurd is er tastbaar nog niets, zowel toen de gemeente leiding gaf aan de aanpak van de bereikbaarheid van de stad als de vijf jaar erna, toen de provincie Gelderland dat deed. De Wageningse ondernemers, verenigd in het WOC en SOW, vinden het tijd voor actie en halen daarbij het idee voor een rondweg om Wageningen nog maar eens van stal.