Bekijk hier de beelden van de oefensessie voor de luchtlandingen op Ginkelse Heide

De koters wisten met een waterijsje in de hand niet waar ze moesten kijken, toen de para's voorzichtig naar beneden gleden uit de laag overvliegende propellervliegtuigen. Tientallen belangstellenden keken toe, nabij de schaapskooi langs de N224. Er werd in totaal drie keer gesprongen. Er werd in de aanloop naar de Airborne-luchtlandingen en de herdenking, zaterdag op de Ginkelse Heide, al hard gewerkt. Militairen hebben tenten opgezet, ook op het publieksterrein waar dan onder meer de Airborne-markt wordt gehouden. In de weilanden rondom de heidevelden werden met rood-witte linten al de eerste parkeervakken gecreëerd.

In de directe omgeving staan deze week ook in in Arnhem, Renkum en Oosterbeek tal van ceremonies gepland, die in het teken staan van de herdenking van Operatie Market Garden in september 1944. In Ede wordt daar ook vrijdagochtend bij stilgestaan. Dan is er een herdenking bij het monument aan de Parkweg.



Op 17 september, op enkele dagen na 78 jaar geleden, kwamen in Ede-Zuid in totaal 71 burgers om het leven bij een bombardement, uitgevoerd door de Royal Air Force. De bedoeling van de bomenwerpers was Duitse eenheden uit te schakelen, zodat ze geen bedreiging meer vormden voor de Britse luchtlandingen, die later die dag zouden volgen. Veel bommen kwamen in het dorp Ede terecht en vooral het gebied rond de Parkweg.