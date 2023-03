Beklemmende voorstelling van toneelclub Mare: ‘Het draait misschien meer om wat er níet wordt gezegd’

VOETBAL TOTAAL Houten zet grote stap, Elinkwijk loopt rood aan, DOSC stunt bijna: dit is het overzicht van het amateur­voet­bal

Voor eersteklasser FC De Bilt is het alarmfase 1 na een nieuwe nederlaag, nu tegen ZOB. Houten zette in de derde klasse juist een grote stap richting het kampioenschap, waar poulegenoot Elinkwijk tegen VVIJ twee rode kaarten incasseerde. DOSC was net niet in staat voor een stunt te zorgen tegen koploper FC Hilversum. Wat gebeurde er nog meer op de velden? Met dit overzicht ben je helemaal bij.