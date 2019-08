Belangenvereniging homo-ontmoetingsplaats vangt bot bij Raad van State

De gemeente Ede sloot een deur in hek in de zomer van 2016, waardoor het bereiken van het bos er achter een stuk moeilijker wordt. Volgens de gemeente zorgde de homo-ontmoetingsplek voor overlast en was er bovendien sprake van onveiligheid. De hoeveelheid klachten op papier viel echter zeer mee. Ede benadrukte dat er meerder redenen waren de plek af te sluiten. Bovendien zouden niet alle meldingen zijn geregistreerd.

‘Pad het bos in kan niet gezien worden als openbare weg’

In diverse rechtszaken lukte het platform Keelbos echter niet de sluiting ongedaan te maken, er kwam zelfs een nieuw, groter hek. De ultieme kans voor de stichting was de zitting voor de raad van State. Die gaat inhoudelijk niet in op de kwestie, maar kijkt of de maatregelen die door de gemeente genomen zijn, wel rechtmatig zijn. Dat is in dit geval zo. De stelling van het Platform Keelbos dat het om een openbare weg gaat die niet zomaar kan worden afgesloten, klopt niet, zo oordeelt de Raad van State.