Bennekom loopt vol na afsluiting Edeseweg: ‘Heb medelijden met de mensen in de file’

column juf vanessa Smoorver­liefd in Tel Aviv

Wat eraan vooraf ging: mijn zoon van 17 wordt online verliefd op een leuke Israëlische leeftijdsgenoot. Na maanden digitale verkering vliegen we op oudejaarsdag met mijn zoon, mijn dochter, haar vriend en mijn vriend naar Tel Aviv voor De Ontmoeting. Love is in the air?

14 januari