Bennekommer Heringa (76) hielp zijn moeder met zelfdoding: ‘Straf moet worden gehandhaafd’

Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde Heringa begin dit jaar tot een half jaar voorwaardelijke celstraf. Heringa ging in cassatie bij de Hoge Raad. De aanklager twijfelde destijds niet aan de integere drijfveren van Heringa, maar vond wel dat hij straf verdient omdat hij zijn eigen weg is gegaan.

Heringa vindt dat de strafwet tegen hulp bij zelfdoding achterhaald is. Door zijn optreden is zijn moeder menswaardig gestorven, meent hij. De Bennekommer eerder dit jaar: ,,Ik voel me als een crimineel behandeld, maar de strijd is nog niet afgelopen. Het gaat niet alleen over mij. Het gaat mij om de aandacht voor het voltooide leven. Ik ontken niet dat ik mijn moeder heb geholpen bij haar dood, maar het gaat om de context.’’

De 99-jarige moeder van Heringa verbleef in een verzorgingstehuis. Ze had last van hartfalen, ernstige rugklachten en was nagenoeg blind. Op haar eigen uitdrukkelijke verzoek, heeft Heringa haar in juni 2008 medicijnen gegeven, waarna ze is overleden. Heringa nam alles op video op, waaronder een gesprek waarin zijn moeder zei dat ze klaar was met het leven.

Heringa heeft zich in de strafzaak beroepen op noodtoestand, een vorm van overmacht, omdat de huisarts had geweigerd medewerking te verlenen aan euthanasie. Hij voelde zich moreel verplicht hulp te bieden aan zijn moeder.