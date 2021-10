Bennekommer stuurt ‘vieze’ zwabber terug naar Lidl; ‘Je smeert je hele huis vol PFAS’

kaart Ziekenhuis Ede plaatst coronapa­tiën­ten met moeite over, ook Tiel stroomt vol

19 oktober EDE/ TIEL - De speciaal voor corona gereserveerde ziekenhuisbedden van Gelderse Vallei in Ede liggen vol. Het ziekenhuis is daarom weer begonnen met het overplaatsen van coronapatiënten naar ziekenhuizen elders in de regio, maar ook daar is steeds minder plek. In Tiel bijvoorbeeld, loopt de coronabedden ook snel vol, al is overplaatsen daar nog niet aan de orde.