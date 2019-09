Bennekoms stel na noodweer in Spanje veilig aangekomen op vliegveld

Dansbrons voor de ‘kleine legendes’ van Ede

10:00 EDE - Ze wisten niet of ze moesten lachen of huilen. Zo verrast waren de jonge dansers van het wedstrijdteam Lil Legends van dansschool Imove uit Ede dat ze onlangs derde werden op het WK streetdance in Engeland. Zelfs de jury was ontroerd door zoveel Edese ontwapende frisheid.