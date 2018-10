Bestuurder (16) vlucht na crash met lesauto, Arnhemmer mist rijexamen

Voedsel en landbouw zorgen voor flinke toename aantal banen in Ede en Wageningen

4 oktober EDE/WAGENINGEN - Het aantal banen in de gemeente Ede en Wageningen groeit flink. Van 2010 tot 2017 groeide de werkgelegenheid in Wageningen met 9 procent en in Ede met 4 procent. Dat is meer dan landelijk, waar de groei 2 procent was. Een groot deel van deze toename is te danken aan de voedsel- en landbouwsector.