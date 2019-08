Bestuurder aangehouden na ongeval Ede

Naar de top van de toren voor een vergezicht over de Vallei

19:30 RHENEN/EDE Op vakantie in de Vallei en je hebt even genoeg van de camping of het bos? Een van de alternatieven is de torens van de steden beklimmen. Daarvoor moet je dan wel in Rhenen en Ede zijn. Gidsen verzorgen daar regelmatig rondleidingen op hoog niveau.