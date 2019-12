Bestuurder botst hard op bomen in Wekerom, verwijdert kentekenborden en vlucht

Nieuw in Ede: Een lokale Febo die verser dan vers wil zijn

20 december EDE - Ede is een bijzondere winkel rijker: die van Boer Thijs in winkelcentrum Stadspoort. Daar wanen bezoekers zich in een Febo. Maar in plaats van vette kroketten die uit de muur komen, kunnen klanten er eieren, kip en zuivel uit de vakjes halen.