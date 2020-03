Bestuurder in auto van moeder met 220 over A12 tijdens achtervolging

Toen de politie hem voor ‘een goed gesprek’ langs de kant van de weg wilde zetten, ging de bestuurder er als een haas vandoor. Dat leidde tot een achtervolging van de auto met Duits kenteken over de A12 richting Utrecht. De snelheden liepen daarbij volgens de politie op tot ongeveer 220 kilometer per uur.

‘Heel graag naar Amsterdam’

Met hulp van collega’s uit Utrecht bleef de politie de auto volgen tot in De Meern. Daar eindigde de vlucht toen de bestuurder met zijn voertuig in een sloot belandde. Hij probeerde nog te vluchten maar dat bleek tevergeefs.



Hij verklaarde volgens de politie dat hij de agenten ‘niet had gezien’ en dat hij ‘heel graag naar Amsterdam wilde’.



De bestuurder moest zijn rijbewijs inleveren en kreeg boetes voor in totaal elf verkeersovertredingen. De auto bleek niet van hem, maar van zijn moeder.