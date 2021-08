Bestuurder komt om het leven bij frontale botsing in Ede, ander raakt zwaargewond

blog Idee: bezoekers Hoge Veluwe schieten hun eigen wild

22 augustus Honderden liefhebbers van de fraai paars bloeiende heide hebben het afgelopen weekeinde een bezoekje gebracht aan het Nationale Park De Hoge Veluwe. Niet alleen om er met eigen ogen van te genieten en er wat mooie kiekjes van te schieten. Nee, ze mochten bij wijze van uitzondering (want normaal is hei plukken verboden) ook een bosje heide plukken om thuis op de salontafel of de schoorsteen te zetten.