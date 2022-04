Bestuurder Oekraïense auto rijdt met brandend motorblok over de A30

De bestuurder van de auto werd door de douane geattendeerd op het brandende motorblok. Omdat de wagen door de brand dermate was beschadigd, hebben medewerkers van de douane de bestuurder naar het station gebracht. Vanaf daar heeft hij zijn reis naar Zaandam vervolgd met de trein.



De snelweg was ruim een uur deels afgesloten in verband met met blus- en bergingswerk. Het motorcompartiment brandde volledig uit, de voorruit is geknapt en het interieur van de auto is door het vuur en het blussen totaal verwoest.