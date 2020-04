Bestuurder rijdt in op agent in Ede: aangifte van poging doodslag

UPDATE Persoon gewond na val van steiger Ede; traumaheli opgeroepen

18 april EDE - Een persoon is zaterdagochtend gewond geraakt na een val van een rolsteiger in Ede. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter rukten groots uit naar het Nijverheidsplein. Het slachtoffer is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.