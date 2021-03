Bestuurder vlucht na opzettelijke aanrijding in Ede

Drukte op straat en in de Gelderse natuur, maar boa’s delen alleen boetes uit vanwege avondklok

22 februari Het zonnige lenteweer zorgde afgelopen weekeinde voor drukte op straat en in de natuur, maar leidde in diverse grote gemeenten in de regio niet tot meer coronaboetes van handhavers. ,,Er waren veel mensen buiten, maar zij hielden zich over het algemeen goed aan de regels’’, zegt een woordvoerder van de gemeente Nijmegen.