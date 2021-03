Betalen voor parkeren in Veluwse bossen? Beheerders willen kosten voor onderhoud ‘eerlijker verdelen’

Deze flitspaal is het bonnenka­non van Gelderland: bijna 24.000 automobi­lis­ten bekeurd

22 februari EDE - De flitspaal in Harskamp langs de Otterloseweg staat in de top tien van de meest actieve flitspalen van Nederland. Al daalde het aantal verkeersovertredingen wel in 2020 in vergelijking met een jaar eerder. Maar dat geldt voor alle flitspalen in de Vallei.