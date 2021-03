Bettie’s leger van 600 (!) naaisters helpt arme Nederlandse kinderen aan kleding: ‘Van trui met racewagen Max Verstappen tot jurk met poezen’

Met ‘wij’ bedoelt Nijveld The Foundation for Kids (TFFK). De 44-jarige Bennekomse is één van de drijvende krachten achter een gezelschap van liefst zeshonderd vrijwillige naaisters. Kernachtig legt de Bennekomse uit wat ze willen bereiken.



,,Bijna driehonderdduizend kinderen tot 14 jaar in Nederland en België leven in armoede. Wij willen niets liever dan een lach op hun gezichten toveren. Met het maken van nieuwe kleding laten we de wens van een kind in vervulling gaan. Van een trui met de racewagen van Max Verstappen tot een jurk met poezen.”